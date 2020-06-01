Новости дня
14:22 | 5.06.2020
Фото: youtube.com
Полиция Екатеринбурга выявила более 200 случаев подделки денежных купюр
Наиболее часто встречаются подделки пятитысячных купюр, реже – купюры номиналом 2000 рублей, бывшие в длительном употреблении. При этом, чаще всего фальшивомонетчики реализуют поддельные банкноты в торговых точках: этот факт выясняется при проверке и пересчете денежной наличности, поступившей в инкассаторских сумках в кредитные учреждения города.
Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, 50% случаев подделки денежных купюр зарегистрировано на территории Чкаловского района. Следственным подразделением полиции возбуждено 158 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).
«Кроме того, можно отметить тенденцию улучшения качества изготовления подделок, с применением капельно-струйных принтеров, с применением имитации полимерной полосы и лазерной микроперфорации. Данный способ в настоящее время является наиболее доступным и не требующим привлечения специалистов для изготовления печатных форм. Поддельные банкноты, изготовленные данным способом, в настоящее время имеют очень хорошее качество, и зачастую даже опытные сотрудники банковских учреждений не всегда могут отличить подделку от купюры изготовленной предприятием ГОЗНАК», - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Сотрудники полиции также усиливают меры контроля работы фальшивомонетчиков, усовершенствуются способы выявления манипуляций с деньгами. Так, сотрудники подразделения ОЭБ и ПК, участковые уполномоченные полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Купюра» организовали и провели 928 инструктажей с работниками организаций торговли и сферы обслуживания, информировали население с использованием радиоточек в местах массового пребывания граждан (на рынках, торговых центрах), силами ДПС ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу провели 723 осмотра транспортных средств.
Помимо прочего, сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу направляют предпринимателям представления об установке детектора банкнот, с целью своевременного обнаружения преступления. Полицейские на постоянной основе проводят рабочие встречи с начальниками служб безопасности крупных торговых сетей.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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