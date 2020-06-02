Прокуратура взяла на контроль расследование смерти свердловчанина при задержании

09:35 | 3.06.2020

Фото: kamprok.ru

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту смерти екатеринбуржца, в отношении которого при задержании сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие.



По данным прокуратуры, 31 мая сотрудники Росгвардии проводили мероприятия по задержанию лица в многоквартирном доме в Кировском районе по поступившему сообщению о совершении тяжкого преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, с использованием оружия или предметов в качестве оружия).



Отмечается, что при задержании мужчина оказал сопротивление, и у него в руках находился предмет, похожий на оружие. Из-за этого сотрудники подразделения Росгвардии применили огнестрельное оружие. В результате полученных ранений мужчина скончался.



В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в рамках надзора установят все обстоятельства произошедшего. Проведение доследственной проверки, организованной подразделением СУ СК по Свердловской области по факту смерти погибшего, находится на контроле руководства прокуратуры области.



Отметим, что, по неподтверждённым данным, погибший молодой человек украл из магазина четыре рулона обоев. На инцидент обратила внимание Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»