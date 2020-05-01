Новости дня
15:08 | 27.05.2020
Фото: ЕРЗ.рф
Жилой комплекс «Макаровский» снова вошел в ТОП ЖК России
772 застройщика из 74 регионов РФ представили на конкурс 1 155 жилых комплексов. Их оценивали свыше 400 экспертов по 17 группам параметров, взятых из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем и корпорацией «ДОМ.РФ», в том числе: транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, организация дворовых пространств и др.
В финал вышли 537 ЖК от 438 застройщиков России. В число абсолютных победителей вошел жилой комплекс «Макаровский», который возводит в Екатеринбурге компания «УГМК-Застройщик». Жюри присудило проекту 1 место в РФ в номинации «Высотное строительство». ЖК «Макаровский» также был признан «Лучшим жилым комплексом в Свердловской области». В номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка», ЖК «Макаровский» разделил третье премиальное место с тюменским проектом застройщика «Брусника».
«Мы благодарны уважаемым экспертам за высокую оценку, и рады разделить победу с девелоперской компанией, которая присутствует на рынке уже 16 лет. Это очень сильный участник федерального рынка недвижимости, и стать победителем наравне с ним, несмотря на то, что мы как застройщик существуем всего 3 года, – большое достижение. Важно и то, что, итоги конкурса доказывают всей стране, насколько хорошо развит рынок новостроек Урала. Среди четырех победителей только один из Москвы, а остальные из Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. Также нам очень приятно, что информация об итогах конкурса размешена на официальном сайте Минстроя России», - говорит руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. «УГМК Застройщик строит по единым стандартам. ЖК «Нагорный» - как «младший брат «Макаровского» вобрал в себя практически все характеристики нашего первого проекта: фитнес-клуб с бассейном, отделку white box, подземный отапливаемый паркинг, «зеленый» двор на кровле паркинга с детскими площадками из натурального дерева, авторский дизайн холлов, локеры для сезонных вещей, австрийскую систему отопления, финскую систему труб, теплые лоджии и, конечно же основной материал дома – кирпич. Жилой район «Изумрудный бор» мы тоже наделили впечатляющими для класса «комфорт» характеристиками: в нем тоже будет фитнес-клуб с бассейном, основной материал дома так же кирпич, есть локеры, авторский дизайн холлов, архитектурная подсветка дома точь-в-точь как у «Макаровского», концепция «зеленого двора», - отметил он.
Отметим, в постоянном рейтинге новостроек портала ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков) «Макаровский» по-прежнему занимает позицию лучшего жилого комплекса России среди более чем 11 тысяч проектов.
Справочная информация: Компания «УГМК-Застройщик» возводит в Екатеринбурге три крупных проекта бизнес, элит и комфорт-плюс классов: ЖК «Нагорный», ЖК «Макаровский» и жилой район «Изумрудный бор», который является одной из самых крупных строек региона. Строительство компания ведет с применением единых стандартов качества и развития инфраструктуры – в каждом ЖК жителей ждут комфортные квартиры с современными инженерными системами, цветущие дворы, подземные и надземные парковки, детские игровые площадки с экологически чистым покрытием, воркаут и лаунж-зоны, фитнес-центр с бассейном, школы, детские сады и прочие условия для достойной жизни.
Жилой квартал бизнес и элит-класса «Макаровский» компания «УГМК-Застройщик» начала возводить в 2017 году. К концу 2019 года были полностью завершены I и II очереди квартала – элитный дом и два многосекционных дома бизнес-класса; строительство и сдача домов бизнес-класса III очереди планируется завершить к концу этого года, а строительство IV очереди завершится до конца 2022 года.
Полностью ознакомиться с проектом ЖК «Макаровский» и его инфраструктурой вы сможете, перейдя на сайт проекта.
© «Вечерние ведомости»
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