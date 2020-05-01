 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

15:08 | 27.05.2020

Фото: ЕРЗ.рф

Жилой комплекс «Макаровский» снова вошел в ТОП ЖК России

Министерство строительства РФ опубликовало итоги ежегодного федерального градостроительного конкурса «Премия ТОП ЖК»: одного из самых масштабных российских конкурсов в сфере жилищного строительства, учрежденного Национальным объединением застройщиков жилья, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

772 застройщика из 74 регионов РФ представили на конкурс 1 155 жилых комплексов. Их оценивали свыше 400 экспертов по 17 группам параметров, взятых из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем и корпорацией «ДОМ.РФ», в том числе: транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, организация дворовых пространств и др.

В финал вышли 537 ЖК от 438 застройщиков России. В число абсолютных победителей вошел жилой комплекс «Макаровский», который возводит в Екатеринбурге компания «УГМК-Застройщик». Жюри присудило проекту 1 место в РФ в номинации «Высотное строительство». ЖК «Макаровский» также был признан «Лучшим жилым комплексом в Свердловской области». В номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка», ЖК «Макаровский» разделил третье премиальное место с тюменским проектом застройщика «Брусника».

«Мы благодарны уважаемым экспертам за высокую оценку, и рады разделить победу с девелоперской компанией, которая присутствует на рынке уже 16 лет. Это очень сильный участник федерального рынка недвижимости, и стать победителем наравне с ним, несмотря на то, что мы как застройщик существуем всего 3 года, – большое достижение. Важно и то, что, итоги конкурса доказывают всей стране, насколько хорошо развит рынок новостроек Урала. Среди четырех победителей только один из Москвы, а остальные из Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. Также нам очень приятно, что информация об итогах конкурса размешена на официальном сайте Минстроя России», - говорит руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. «УГМК Застройщик строит по единым стандартам. ЖК «Нагорный» - как «младший брат «Макаровского» вобрал в себя практически все характеристики нашего первого проекта: фитнес-клуб с бассейном, отделку white box, подземный отапливаемый паркинг, «зеленый» двор на кровле паркинга с детскими площадками из натурального дерева, авторский дизайн холлов, локеры для сезонных вещей, австрийскую систему отопления, финскую систему труб, теплые лоджии и, конечно же основной материал дома – кирпич. Жилой район «Изумрудный бор» мы тоже наделили впечатляющими для класса «комфорт» характеристиками: в нем тоже будет фитнес-клуб с бассейном, основной материал дома так же кирпич, есть локеры, авторский дизайн холлов, архитектурная подсветка дома точь-в-точь как у «Макаровского», концепция «зеленого двора», - отметил он.

Отметим, в постоянном рейтинге новостроек портала ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков) «Макаровский» по-прежнему занимает позицию лучшего жилого комплекса России среди более чем 11 тысяч проектов.

Справочная информация: Компания «УГМК-Застройщик» возводит в Екатеринбурге три крупных проекта бизнес, элит и комфорт-плюс классов: ЖК «Нагорный», ЖК «Макаровский» и жилой район «Изумрудный бор», который является одной из самых крупных строек региона. Строительство компания ведет с применением единых стандартов качества и развития инфраструктуры – в каждом ЖК жителей ждут комфортные квартиры с современными инженерными системами, цветущие дворы, подземные и надземные парковки, детские игровые площадки с экологически чистым покрытием, воркаут и лаунж-зоны, фитнес-центр с бассейном, школы, детские сады и прочие условия для достойной жизни.

Жилой квартал бизнес и элит-класса «Макаровский» компания «УГМК-Застройщик» начала возводить в 2017 году. К концу 2019 года были полностью завершены I и II очереди квартала – элитный дом и два многосекционных дома бизнес-класса; строительство и сдача домов бизнес-класса III очереди планируется завершить к концу этого года, а строительство IV очереди завершится до конца 2022 года.

Полностью ознакомиться с проектом ЖК «Макаровский» и его инфраструктурой вы сможете, перейдя на сайт проекта.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:17 | 27.05.2020
В Зеленой роще Екатеринбурга завершили земляные работы по прокладке кабеля для элементов освещения

18:13 | 27.05.2020
Уточнено расписание экзаменационной кампании ЕГЭ-2020 в Прикамье

18:04 | 27.05.2020
В Свердловской области волонтеры начали доставлять подарки ко Дню защиты детей

18:03 | 27.05.2020
Нацпроект поможет 500 жителям Прикамья открыть собственный бизнес

17:57 | 27.05.2020
Роспотребнадзор: кошки не могут заразить человека коронавирусом

17:39 | 27.05.2020
26 работников свердловских медучреждений получили выплаты в связи с Covid-19

17:30 | 27.05.2020
В Перми будет временно прекращено движение транспорта по улице Баумана

17:21 | 27.05.2020
Валерий Сухих: «Это успешный опыт взаимодействия»

17:14 | 27.05.2020
Парк за кинотеатром «Космос» засадили цветами

16:52 | 27.05.2020
На Урал доставили 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к Covid-19

16:25 | 27.05.2020
Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга за снятую маску

16:06 | 27.05.2020
В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение

16:04 | 27.05.2020
Анатолий Литовченко высоко оценил действия властей во время пандемии

15:49 | 27.05.2020
Педагоги Перми подведут итоги реализации дистанционного обучения

15:44 | 27.05.2020
Екатеринбургскую ЦГКБ №1 оштрафовали после вспышки коронавируса

15:22 | 27.05.2020
В городских лесах Перми усилено патрулирование

15:22 | 27.05.2020
Пропавшую 12-летнюю девочку нашли живой около Дома кино в Екатеринбурге

15:08 | 27.05.2020
Жилой комплекс «Макаровский» снова вошел в ТОП ЖК России

15:02 | 27.05.2020
В Екатеринбурге скончался ребенок-инвалид из-за черепно-мозговой травмы, причиненной опекунами

14:40 | 27.05.2020
День города в Екатеринбурге пройдет с концертами и салютом

14:21 | 27.05.2020
В ЕМУП «Спецавтобаза» посчитали «резиновые» квартиры в Екатеринбурге

14:20 | 27.05.2020
В Екатеринбурге закроют движение по перекрестку Тенистая – Соболева

14:03 | 27.05.2020
В Академическом силовики задержали около 50 мигрантов, нарушивших законодательство

13:49 | 27.05.2020
30 новобранцев из Екатеринбурга отправились в воинские части

13:42 | 27.05.2020
Турбизнес Прикамья пройдет «ТУРПЕРЕЗАГРУЗКУ 2020»

13:25 | 27.05.2020
В Екатеринбурге пропала пенсионерка

12:56 | 27.05.2020
В Свердловской области скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом

12:51 | 27.05.2020
В Прикамье среди инфицированных коронавирусом – 84 ребенка

12:45 | 27.05.2020
В России зарегистрировано 8338 новых случаев коронавирусной инфекции

12:45 | 27.05.2020
Жители Пермского края, прибывшие из Душанбе, доставлены в Пермь

12:40 | 27.05.2020
Благодаря нацпроектам в этом году в Прикамье построят 6 школ и 13 детских садов для 7,6 тысячи ребят

12:38 | 27.05.2020
В Прикамье подтверждено 44 случая коронавируса

12:35 | 27.05.2020
Ещё 235 жителей Свердловской области заразились коронавирусом

12:25 | 27.05.2020
Аптечная сеть предоставит маски по льготным ценам для граждан Прикамья старше 65

12:19 | 27.05.2020
«ЕЭС-Гарант» модернизирует 4 муниципальных ЦТП в Перми

12:00 | 27.05.2020
Росгвардия продолжает разгонять кальянщиков в центре Екатеринбурга

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 