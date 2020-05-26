Парад Победы в состоится 24 июня

18:24 | 26.05.2020

Фото: news.ykt.ru

Парад в честь 75-летия Великой Победы в Москве и других городах состоится 24 июня, об этом заявил президент России Владимир Путин.



Дата для проведения мероприятия выбрана не просто так. Глава государства подчеркнул, что именно в этот день в 1945 году прошел первый исторический парад победителей в честь победы в Великой Отечественной войне.



Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду и обеспечить строгий режим безопасности.



Акцию «Бессмертный полк» могут провести 26 июля.



Напомним, что традиционно парад Победы и «Бессмертный полк» проводятся 9 мая. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятия решили перенести.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»