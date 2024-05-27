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Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Воронежская прокуратура заявила, что рассмотрит публикации в СМИ о ситуации в школе №62.
"Прокуратура области рассмотрит публикации средств массовой информации о возможных нарушениях в средней школе №62. г. Воронежа", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В прокуратуре добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее стало известно, что перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц заставляли снимать нижнее бельё, так как застежки якобы мешали пройти рамки металлодетектора. Скандал прокомментировали депутаты ГД, в том числе спикер Володин, и потребовали разобраться в ситуации.
"Прокуратура области рассмотрит публикации средств массовой информации о возможных нарушениях в средней школе №62. г. Воронежа", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В прокуратуре добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее стало известно, что перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц заставляли снимать нижнее бельё, так как застежки якобы мешали пройти рамки металлодетектора. Скандал прокомментировали депутаты ГД, в том числе спикер Володин, и потребовали разобраться в ситуации.
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