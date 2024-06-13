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Фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» стартует в Екатеринбурге без участия иностранных театров
Фото: Вечерние ведомости
Фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» стартует в Екатеринбурге без участия иностранных театров в этом году. Об это сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-конференцию с руководителем проекта, драматургом Николем Колядой.
По его словам, такое решение связано с текущей политической обстановкой, но иностранные театры будут приглашены на следующий год.
Фестиваль пройдет с измененными датами из-за гастрольного тура труппы в Севастополь. В этом году в мероприятии примут участие 450 человек из 18 российских театров, представлены будут 25 спектаклей в официальной программе и 11 в офф-программе. Кроме того, фестиваль будет освещать будет выходить ежедневная газета, которую будет издавать журфак УрФУ совместно со студентами Екатеринбургского театрального института.
По его словам, такое решение связано с текущей политической обстановкой, но иностранные театры будут приглашены на следующий год.
Включать онлайн-трансляцию театра из Казахстана и Сербии ради сохранения статуса международного фестиваля я не захотел: это все фастфуд второго сорта. Спектакль смотреть надо вживую, рядышком. Театр – это здесь и сейчас, а не через коммуникации и расстояния. А иностранные театры будут на будущий год,
— рассказал Николай Коляда
Фестиваль пройдет с измененными датами из-за гастрольного тура труппы в Севастополь. В этом году в мероприятии примут участие 450 человек из 18 российских театров, представлены будут 25 спектаклей в официальной программе и 11 в офф-программе. Кроме того, фестиваль будет освещать будет выходить ежедневная газета, которую будет издавать журфак УрФУ совместно со студентами Екатеринбургского театрального института.
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