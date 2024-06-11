Возрастное ограничение 18+

Три природных пожара обнаружили в Свердловской области

16.40 Суббота, 15 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» выявило возгорание в лесах в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным на 15 июня 02.00, проводились работы по активному тушению трех пожаров на землях лесного фонда площадью 39 гектар. Вчера лесопожарная служба также сообщала о природном пожаре в регионе. Тогда в области действовал 4 пожара на площади 48 гектар.

Всего в России, по данным на сегодня, действовало 115 лесных пожаров на площади 102 577 га.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
За сутки в лесах Свердловской области вспыхнули три пожара
11 июня 2024
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 5 гектаров
12 июня 2024
Площадь природных пожаров в свердловской области сократилась в пять раз
13 июня 2024
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в 16 раз
14 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга

Как массовый незачет вскрыл недоработки цифровой реформы вузов и кого теперь оставят без стипендии
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:40 Три природных пожара обнаружили в Свердловской области
16:35 Женщина, которую спасатели вынесли из горящего дома в Кузино, умерла в больнице
16:18 В результате ДТП в Свердловской области погиб водитель грузовой автомашины
14:42 В Ирбите хотят переименовать центральную площадь Ленина
13:52 На площади 1905 года установят фудтраки во время фестиваля «Жизнь на колесах»
13:15 Костюмированный сап-карнавал пройдет в Среднеуральске
12:27 Фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» стартует в Екатеринбурге без участия иностранных театров
11:08 Областной суд оставил обвиняемую в убийстве опекуншу Далера под стражей
10:55 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре, а также дожде, грозе и граде 15 мая
10:41 После доноса Екатерины Мизулиной перенесли рэп концерт в Екатеринбурге
21:14 Задыхающегося в пожаре котёнка спасли в Красноуральске
20:14 Невьянский городской суд приговорил убийцу к 17 годам лишения свободы
19:36 Знаком «Почётный донор России» награждены 85 уральцев
18:44 Два состава из екатеринбургского метрополитена отправили на «прокачку»
18:28 Дело на главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова не будет передано в суд
18:25 Автодорогу «Урал» ненадолго закроют для установки информационного объекта
17:45 Грозы и сильный ветер ожидаются на выходных в Свердловской области
17:32 Небезопасный манёвр привел к гибели мотоциклиста и велосипедиста в Белоярском районе
17:20 Полицейские Новоуральска записали групповое видеообращение к своему начальнику с просьбой не уходить
16:57 За год почти тысяча человек стали постоянными донорами ОДКБ Екатеринбурга
16:26 Осуждённым за нападение на мать с дочерью на Сортировке в Екатеринбурге ужесточили наказание
15:21 В затопленном карьере в Карпинске утонул 17-летний юноша
14:57 Ученые УрФУ разработали материал для быстровозводимой защиты на АЭС
14:09 Глава Екатеринбурга отчитал своего заместителя по вопросам ЖКХ, припомнив аварию на котельной «Южная»
13:16 Мэр Полевского предложил покупать питьевую воду после жалоб на мутную воду из-под крана
12:36 На прибывшей на екатеринбургский вокзал цистерне обнаружили спящего мужчину
Все новости Свердловской области
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
17:15 Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
17:01 В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
16:31 В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
14:35 В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
15:06 В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
10:59 Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
Все новости России и мира
16:40 Три природных пожара обнаружили в Свердловской области
16:35 Женщина, которую спасатели вынесли из горящего дома в Кузино, умерла в больнице
16:18 В результате ДТП в Свердловской области погиб водитель грузовой автомашины
14:42 В Ирбите хотят переименовать центральную площадь Ленина
13:52 На площади 1905 года установят фудтраки во время фестиваля «Жизнь на колесах»
13:15 Костюмированный сап-карнавал пройдет в Среднеуральске
12:27 Фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» стартует в Екатеринбурге без участия иностранных театров
11:08 Областной суд оставил обвиняемую в убийстве опекуншу Далера под стражей
10:55 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре, а также дожде, грозе и граде 15 мая
10:41 После доноса Екатерины Мизулиной перенесли рэп концерт в Екатеринбурге
21:14 Задыхающегося в пожаре котёнка спасли в Красноуральске
20:14 Невьянский городской суд приговорил убийцу к 17 годам лишения свободы
19:36 Знаком «Почётный донор России» награждены 85 уральцев
18:44 Два состава из екатеринбургского метрополитена отправили на «прокачку»
18:28 Дело на главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова не будет передано в суд
18:25 Автодорогу «Урал» ненадолго закроют для установки информационного объекта
17:45 Грозы и сильный ветер ожидаются на выходных в Свердловской области
17:32 Небезопасный манёвр привел к гибели мотоциклиста и велосипедиста в Белоярском районе
17:20 Полицейские Новоуральска записали групповое видеообращение к своему начальнику с просьбой не уходить
16:57 За год почти тысяча человек стали постоянными донорами ОДКБ Екатеринбурга
16:26 Осуждённым за нападение на мать с дочерью на Сортировке в Екатеринбурге ужесточили наказание
15:21 В затопленном карьере в Карпинске утонул 17-летний юноша
15:08 Росреестр в Пермском крае планирует обследовать более шестисот пунктов государственной геодезической сети
14:57 Ученые УрФУ разработали материал для быстровозводимой защиты на АЭС
14:09 Глава Екатеринбурга отчитал своего заместителя по вопросам ЖКХ, припомнив аварию на котельной «Южная»
13:16 Мэр Полевского предложил покупать питьевую воду после жалоб на мутную воду из-под крана
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK