Три природных пожара обнаружили в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» выявило возгорание в лесах в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте организации.По данным на 15 июня 02.00, проводились работы по активному тушению трех пожаров на землях лесного фонда площадью 39 гектар. Вчера лесопожарная служба также сообщала о природном пожаре в регионе. Тогда в области действовал 4 пожара на площади 48 гектар.Всего в России, по данным на сегодня, действовало 115 лесных пожаров на площади 102 577 га.