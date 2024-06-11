Мэр Полевского предложил покупать питьевую воду после жалоб на мутную воду из-под крана





приводят его ответ в «ЕАН». «Можете себе представить, что такое подвоз питьевой воды для такого количества [людей]? Кризисный момент мы пережили. Сейчас проблем для жителей с точки зрения хозяйственных нужд мы не видим. Повторюсь, что вода только по мутности и цветности не соответствует нормам. Путем кипячения ее можно даже использовать для питья, вопрос только в брезгливости. Мутную воду пить, конечно, никому не хочется, но для питьевого режима воду можно всегда приобрести в магазине»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Мэр Полевского Константин Поспелов, отвечая на возмущения горожан по поводу мутной воды из-под крана, предложил людям покупать питьевую в магазине, если они брезгуют пить воду даже после кипячения.По его данным, в городе проживает порядка 45 тысяч человек, а организовать подвоз питьевой воды для всех в мэрии не могут. Градоначальник также утверждает, что по биологическим и бактериальным параметрам вода в порядке, и заявил, что в понедельник качественная холодная вода должна вернуться.Со слов местных жителей, вода еще никогда не была такой грязной, даже во время паводков. Из-за этого горожане, ставят под сомнения заявления представителей Северского трубного завода о том, что ухудшение качества воды в реке Чусовой связано с недавними дождями. При этом сами люди считают, что проблема кроется в чём-то другом, так как вода в реке, по их мнению, не такая грязная, как из-под крана.