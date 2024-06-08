Глава Екатеринбурга отчитал своего заместителя по вопросам ЖКХ, припомнив аварию на котельной «Южная»

– процитировали мэра в «ЕАН».

«Мне кажется, замглавы [Роман Рязанцев] до сих пор под арестом находится. Не хочу больше к этому возвращаться, повторяю последний раз. Все, что происходит в городе, является зоной нашей ответственности. Все мы прекрасно помним ситуацию с теплоносителем "Южный". Да, Владимир Алексеевич? Кому шли жалобы? Мне в телеграм-канал. Кого прокурор области каждый день ждал с докладом? Меня. Неважно, что этот теплоноситель находился в частных руках»,