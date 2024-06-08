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Глава Екатеринбурга отчитал своего заместителя по вопросам ЖКХ, припомнив аварию на котельной «Южная»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов публично отчитал своего заместителя по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, припомнив аварию на котельной «Южная», из-за которой в первых числах января без отопления осталось свыше 30 тысяч человек.
Как сообщает «ЕАН», градоначальник сделал выговор на заседании коллегии администрации. Мэра не устроило то, как чиновник подготовился к обсуждению по предстоящему отопительному сезону.
Алексей Орлов планировал обсудить резонансное январское ЧП на котельной «Южная», из-за которой жильцы более 200 домов на Уктусе и Вторчермете остались без отопления, но его заместитель Владимир Гейко не стал участвовать в обсуждении вопроса. Вместо этого он пригласил коллег-чиновников из мэрии. Тогда Орлов вспомнил прогремевший на всю страну коммунальный коллапс в Подольске, где замерзали жильцы 173 многоквартирных домов. После это замглавы Подольска по ЖКЗ Роман Рязанцев был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.
Как сообщает «ЕАН», градоначальник сделал выговор на заседании коллегии администрации. Мэра не устроило то, как чиновник подготовился к обсуждению по предстоящему отопительному сезону.
Алексей Орлов планировал обсудить резонансное январское ЧП на котельной «Южная», из-за которой жильцы более 200 домов на Уктусе и Вторчермете остались без отопления, но его заместитель Владимир Гейко не стал участвовать в обсуждении вопроса. Вместо этого он пригласил коллег-чиновников из мэрии. Тогда Орлов вспомнил прогремевший на всю страну коммунальный коллапс в Подольске, где замерзали жильцы 173 многоквартирных домов. После это замглавы Подольска по ЖКЗ Роман Рязанцев был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.
«Мне кажется, замглавы [Роман Рязанцев] до сих пор под арестом находится. Не хочу больше к этому возвращаться, повторяю последний раз. Все, что происходит в городе, является зоной нашей ответственности. Все мы прекрасно помним ситуацию с теплоносителем "Южный". Да, Владимир Алексеевич? Кому шли жалобы? Мне в телеграм-канал. Кого прокурор области каждый день ждал с докладом? Меня. Неважно, что этот теплоноситель находился в частных руках»,
– процитировали мэра в «ЕАН».
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