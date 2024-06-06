Областной суд оставил обвиняемую в убийстве опекуншу Далера под стражей





— сообщает пресс-служба Областного суда 27 мая 2024 года Наумовой предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «д», «л» ч.2 ст.105, п.п. «а», «г», «д», «е», «з» ч.2 ст.117, п.п. «д», «ж» ч.2 ст.127, п. «д» ч.2 ст.127, п.п. «а», «д» ч.2 ст.127, п.п. «б», «е» ч.2 ст.111, ч.4 ст.150, ст.156 и ч.1 ст.159.2 УК РФ,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей свыше 12 месяцев в отношении Вероники Наумовой. Суд принял постановление о продлении меры пресечения до 27 августа включительно.Напомним, что в июне 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила о пропаже Далера. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер еще в декабре. Вероника Наумова находится под стражей с 29 июня 2023 года.