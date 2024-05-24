Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке.Он заявила, что переходит на другую работу."Завершаю свою работу в должности губернатора ХМАО - Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу", - сказала Комарова в видеообращении, не уточнив, о какой работе идет речь.Наталья Комарова возглавляла округ с 2010 года.