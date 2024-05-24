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Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
Фото: kremlin.ru
Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке.
Он заявила, что переходит на другую работу.
"Завершаю свою работу в должности губернатора ХМАО - Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу", - сказала Комарова в видеообращении, не уточнив, о какой работе идет речь.
Наталья Комарова возглавляла округ с 2010 года.
Он заявила, что переходит на другую работу.
"Завершаю свою работу в должности губернатора ХМАО - Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу", - сказала Комарова в видеообращении, не уточнив, о какой работе идет речь.
Наталья Комарова возглавляла округ с 2010 года.
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