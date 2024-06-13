Возрастное ограничение 18+
Дело на главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова не будет передано в суд
Фото: It's My City
Материалы дела по статье о «неуважении к власти» в отношении главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова не будут переданы в суд. Это выяснилось после визита Постникова вместе с адвокатом Георгием Красновым в отдел полиции №1 Кировского района Екатеринбурга.
Участковая взяла с Постникова объяснения, однако протокол составлять не стала — сообщив, что срок давности привлечения истёк в начале месяца (по части 3 статьи 20.1 КоАП срок давности составлять 3 месяца — прим. veved.ru). Она сказала, что в связи с этим вынесено определение об отказе в возбуждении дела.
Также в отделе полиции выяснилось, что инициатором административного преследования Постникова стал сотрудник прокуратуры Кировского района Екатеринбурга Дмитрий Митькин. Так совпало, что именно Митькин вручал директору «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой в конце прошлого года предостережение «о недопустимости распространения экстремистских материалов» (которые редакция и так никогда не распространяла). Сейчас Митькин продолжает представлять прокуратуру в судах, где оспаривается законность этого предостережения (ближайший суд состоится 2 июля).
К слову, прокуратура сама уполномочена составлять протоколы по статье 20.1 КоАП, однако Дмитрий Митькин по какой-то причине не стал этого делать и передал материал в полицию, где он пробыл несколько месяцев — из-за огромного некомплекта сотрудников в Екатеринбурге (о котором с трибуны СовФеда говорил даже глава МВД Колокольцев) его попросту не успели обработать в установленные сроки. Так, в ОП №1 некомплект участковых составляет 75%.
На месте с самими материалами дела сотрудница полиции ознакомиться не позволила, сказав, что не она знакомит с делами, и что для этого нужно написать ходатайство об ознакомлении, после чего в течение месяца на это ознакомление пригласят.
На словах она сказала, что публикация, из-за которой прокурор инициировал проверку, был опубликован 13 декабря прошлого года, и в нём выражалось мнение, что требование соблюдать некоторые статьи Конституции в современной России сродни призывам к экстремизму. Митькин посчитал это неуважением к власти. Лингвистическую экспертизу публикации, по словам участковой, не смогли провести также из-за нехватки сотрудников.
Участковая взяла с Постникова объяснения, однако протокол составлять не стала — сообщив, что срок давности привлечения истёк в начале месяца (по части 3 статьи 20.1 КоАП срок давности составлять 3 месяца — прим. veved.ru). Она сказала, что в связи с этим вынесено определение об отказе в возбуждении дела.
Также в отделе полиции выяснилось, что инициатором административного преследования Постникова стал сотрудник прокуратуры Кировского района Екатеринбурга Дмитрий Митькин. Так совпало, что именно Митькин вручал директору «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой в конце прошлого года предостережение «о недопустимости распространения экстремистских материалов» (которые редакция и так никогда не распространяла). Сейчас Митькин продолжает представлять прокуратуру в судах, где оспаривается законность этого предостережения (ближайший суд состоится 2 июля).
К слову, прокуратура сама уполномочена составлять протоколы по статье 20.1 КоАП, однако Дмитрий Митькин по какой-то причине не стал этого делать и передал материал в полицию, где он пробыл несколько месяцев — из-за огромного некомплекта сотрудников в Екатеринбурге (о котором с трибуны СовФеда говорил даже глава МВД Колокольцев) его попросту не успели обработать в установленные сроки. Так, в ОП №1 некомплект участковых составляет 75%.
На месте с самими материалами дела сотрудница полиции ознакомиться не позволила, сказав, что не она знакомит с делами, и что для этого нужно написать ходатайство об ознакомлении, после чего в течение месяца на это ознакомление пригласят.
На словах она сказала, что публикация, из-за которой прокурор инициировал проверку, был опубликован 13 декабря прошлого года, и в нём выражалось мнение, что требование соблюдать некоторые статьи Конституции в современной России сродни призывам к экстремизму. Митькин посчитал это неуважением к власти. Лингвистическую экспертизу публикации, по словам участковой, не смогли провести также из-за нехватки сотрудников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию