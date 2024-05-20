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В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Воронеже скандал в одной из школ. Перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц заставляли снимать нижнее бельё, так как застежки якобы мешали пройти рамки металлодетектора.
Об этом 28 мая рассказали журналисты канала «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев.
«Девушки снимали бюстгальтеры и шли с ними в руках у нас на глазах. У одной девушки были металлические вставки на трусах, так что ей пришлось снять и их», - рассказал очевидец, добавив, что «многие девушки плакали».
Металлоискатель реагировал на «косточки в бюстгальтерах, ремни с бляхами, на брекеты и на пирсинг», говорят ученики. Пирсинг пришлось снимать, а учеников с брекетами якобы запустили позже всех.
Местные издания пишут, что на улицу отправили как минимум 11 девушек, которым пришлось снять белье, «пищавшее» в рамке.
Среди охранников школы были как женщины, так и мужчины. Позже в сети появилось видео досмотра при входе в школу. Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве образования. В ведомстве заявили, что нарушения этических норм не наблюдается, а на записях «не зафиксировано случаев даже прикосновения к выпускникам», пишут СМИ со ссылкой на министерство.
Между тем, на ситуацию отреагировали в Госдуме. Так, по данным RTVI, депутат Нина Останина потребует проверки инцидента. Разобраться в ситуации призвала глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова. Спикер ГД Володин также намерен обсудить инцидент с премьер-министром.
Екатерина Мизулина написала в телеграм-канале, что «ждет реакции прокуратуры». «Даже на опубликованном фрагменте видео видно, что мужчина попросил девочку поднять кофту», - написала Мизулина. Она также опубликовала скрины, на которых школьницы жалуются на унижения и шоковое состояние.
Воронежская прокуратура ситуацию официально пока не комментировала.
Обновлено. После того, как скандал попал во все федеральные СМИ, в мэрии Воронежа заявили, что «учеников не заставляли снимать одежду», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу. «Никто не просил выпускников ни поднимать, ни снимать одежду, как не просили и отделять какие-либо детали от нее», - утверждают в мэрии.
Также там добавили, что «рамки на входе не реагируют на обычную одежду», пишет ТАСС.
Об этом 28 мая рассказали журналисты канала «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев.
«Девушки снимали бюстгальтеры и шли с ними в руках у нас на глазах. У одной девушки были металлические вставки на трусах, так что ей пришлось снять и их», - рассказал очевидец, добавив, что «многие девушки плакали».
Металлоискатель реагировал на «косточки в бюстгальтерах, ремни с бляхами, на брекеты и на пирсинг», говорят ученики. Пирсинг пришлось снимать, а учеников с брекетами якобы запустили позже всех.
Местные издания пишут, что на улицу отправили как минимум 11 девушек, которым пришлось снять белье, «пищавшее» в рамке.
Среди охранников школы были как женщины, так и мужчины. Позже в сети появилось видео досмотра при входе в школу. Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве образования. В ведомстве заявили, что нарушения этических норм не наблюдается, а на записях «не зафиксировано случаев даже прикосновения к выпускникам», пишут СМИ со ссылкой на министерство.
Между тем, на ситуацию отреагировали в Госдуме. Так, по данным RTVI, депутат Нина Останина потребует проверки инцидента. Разобраться в ситуации призвала глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова. Спикер ГД Володин также намерен обсудить инцидент с премьер-министром.
Екатерина Мизулина написала в телеграм-канале, что «ждет реакции прокуратуры». «Даже на опубликованном фрагменте видео видно, что мужчина попросил девочку поднять кофту», - написала Мизулина. Она также опубликовала скрины, на которых школьницы жалуются на унижения и шоковое состояние.
Воронежская прокуратура ситуацию официально пока не комментировала.
Обновлено. После того, как скандал попал во все федеральные СМИ, в мэрии Воронежа заявили, что «учеников не заставляли снимать одежду», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу. «Никто не просил выпускников ни поднимать, ни снимать одежду, как не просили и отделять какие-либо детали от нее», - утверждают в мэрии.
Также там добавили, что «рамки на входе не реагируют на обычную одежду», пишет ТАСС.
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