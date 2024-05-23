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Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов

10.59 Пятница, 31 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Нью-Йорке жюри присяжных признало бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации документов.

Уголовное дело, напомним, касается предполагаемого сокрытия выплат актрисе Сторми Дэниелс «за молчание».

Присяжные после почти 11 часов обсуждения признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, пишут СМИ. Судья вынесет приговор 11 июля. Трамп может обжаловать обвинительное решение.

Бывший президент заявил, что «это был сфальсифицированный позорный процесс». Свою вину он не признал.

В отношении Трампа возбуждены еще несколько уголовных дел, в частности, дело «о халатном обращении с секретными документами».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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