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В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
Фото: телеграм-канал Новосибирского зоопарка/В. Габов
В Новосибирском зоопарке пополнение – две самки манула принесли потомство.
У одной родились пять котят, у второй – семь. Малыши появились на свет еще в апреле, сейчас они выходят на первые прогулки.
«Самки родили с разницей в пять дней. Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами. Одна самка уже имеет опыт материнства, для второй это первый опыт», – рассказали в зоопарке.
Сотрудники стараются не шуметь рядом с вольерами и просят посетителей тоже беречь покой мам и малышей.
Котята манула впервые родились в этом зоопарке в 1995 году. С тех пор манулы здесь регулярно дают потомство.
«Эти кошки крайне чувствительны к инфекционным заболеваниям, особенно к токсоплазмозу. Для сохранения потомства манулов зоопарк разработал жесткие правила вакцинации молодняка, ветеринарного сопровождения, кормления, уборки вольеров и всех остальных действий персонала», – говорят в зоопарке.
Манул включён в Красные книги разных стран.
У одной родились пять котят, у второй – семь. Малыши появились на свет еще в апреле, сейчас они выходят на первые прогулки.
«Самки родили с разницей в пять дней. Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами. Одна самка уже имеет опыт материнства, для второй это первый опыт», – рассказали в зоопарке.
Сотрудники стараются не шуметь рядом с вольерами и просят посетителей тоже беречь покой мам и малышей.
Котята манула впервые родились в этом зоопарке в 1995 году. С тех пор манулы здесь регулярно дают потомство.
«Эти кошки крайне чувствительны к инфекционным заболеваниям, особенно к токсоплазмозу. Для сохранения потомства манулов зоопарк разработал жесткие правила вакцинации молодняка, ветеринарного сопровождения, кормления, уборки вольеров и всех остальных действий персонала», – говорят в зоопарке.
Манул включён в Красные книги разных стран.
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