В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Новосибирском зоопарке пополнение – две самки манула принесли потомство.У одной родились пять котят, у второй – семь. Малыши появились на свет еще в апреле, сейчас они выходят на первые прогулки.«Самки родили с разницей в пять дней. Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами. Одна самка уже имеет опыт материнства, для второй это первый опыт», – рассказали в зоопарке.Сотрудники стараются не шуметь рядом с вольерами и просят посетителей тоже беречь покой мам и малышей.Котята манула впервые родились в этом зоопарке в 1995 году. С тех пор манулы здесь регулярно дают потомство.«Эти кошки крайне чувствительны к инфекционным заболеваниям, особенно к токсоплазмозу. Для сохранения потомства манулов зоопарк разработал жесткие правила вакцинации молодняка, ветеринарного сопровождения, кормления, уборки вольеров и всех остальных действий персонала», – говорят в зоопарке.Манул включён в Красные книги разных стран.