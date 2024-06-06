Автодорогу «Урал» ненадолго закроют для установки информационного объекта

«Для безопасного монтажа конструкций планируется закрытие движения на 188 километре 18 июня с 01.00 до 01.15 в направлении города Челябинск и на 187 километре с 02.00 до 02.15 в направлении города Екатеринбург», — выпустила предупреждение пресс-служба «Уралуправтодора».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Федеральное учреждение «Уралуправтодор» сообщило об ограничении автомобильного движения на дороге М-5 («Урал»). На одном из участков её закроют в ночь с 17 на 18 июня.Перекрытие автодороги М-5, известной также, как «Урал», произойдёт в ночь с понедельника на вторник на подъезде к Екатеринбургу. Связано это с установкой новой конструкции — здесь появится табло переменной информации.Уточнить информацию о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.