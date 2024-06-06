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Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре, а также дожде, грозе и граде 15 мая
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В главном управлении МЧС по Свердловской области предупреждают местных жителей о непогоде. Сегодня в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также ожидаются очень сильные дожди, грозы, град.
В случае ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий,
– напоминают спасатели
В случае ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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