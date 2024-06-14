Задыхающегося в пожаре котёнка спасли в Красноуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жертвой пожара в городе Красноуральске едва не стал совсем маленький котёнок. Его задыхающегося, вынесли из горящей квартиры пожарные.Пожар произошёл в одном из жилых многоквартирных домов Красноуральска. Судя по всему, возгорание произошло из-за неисправного телевизора. Огонь быстро охватил помещение, и о пожаре стало известно жильцам соседних квартир. Они покинули здание ещё до приезда пожарных. Всего на улицу эвакуировались 15 человек. А вот эвакуировать котейку оказалось некому.На место происшествия выехали девять специалистов пожаротушения и три единицы спецтехники. Когда огнеборцы проникли в пылающую квартиру, они и увидели маленькое животное, которое уже даже не мяукало — лежало без сознания. Котика вынесли из дома на свежий воздух и оказали ему необходимую помощью. Котёнок пришёл в себя, — сообщает МЧС Свердловской области.