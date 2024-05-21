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В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Мексике за время нынешней избирательной кампании в штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры городов.
Очередное громкое убийство произошло накануне, на глазах у десятков сторонников был застрелен кандидат в мэры города Коюка-де-Бенитес.
Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили на митинге, завершающем предвыборную кампанию альянса «Сила и сердце за Мексику», пишет издание El Universal. Кандидат шел по спортивной площадке, где собрались его сторонники, и планировал подняться на сцену. В это время к нему со спины подошел мужчина и выстрелил в затылок не менее 15 раз, пишет издание, ссылаясь на опубликованные в соцсетях кадры.
Позже прокуратура сообщила, что нападавший был ликвидирован на месте. Подробности о нем не приводятся.
За время текущей избирательной кампании в штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры городов и один кандидат в депутаты, отмечает издание. Так, в мае был убит один из кандидатов вместе с супругой, их расчлененные тела нашли в фургоне в Акапулько. В январе на федеральной трассе также были застрелены кандидат в мэры и его жена.
По данным местных изданий, за год в Мексике были убиты 82 человека, так или иначе связанных с избирательными процессами.
После очередного убийства депутаты парламента заявили, что страна погрязла в насилии, но правительство по-прежнему не предпринимает ничего, чтобы повлиять на ситуацию.
Очередное громкое убийство произошло накануне, на глазах у десятков сторонников был застрелен кандидат в мэры города Коюка-де-Бенитес.
Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили на митинге, завершающем предвыборную кампанию альянса «Сила и сердце за Мексику», пишет издание El Universal. Кандидат шел по спортивной площадке, где собрались его сторонники, и планировал подняться на сцену. В это время к нему со спины подошел мужчина и выстрелил в затылок не менее 15 раз, пишет издание, ссылаясь на опубликованные в соцсетях кадры.
Позже прокуратура сообщила, что нападавший был ликвидирован на месте. Подробности о нем не приводятся.
За время текущей избирательной кампании в штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры городов и один кандидат в депутаты, отмечает издание. Так, в мае был убит один из кандидатов вместе с супругой, их расчлененные тела нашли в фургоне в Акапулько. В январе на федеральной трассе также были застрелены кандидат в мэры и его жена.
По данным местных изданий, за год в Мексике были убиты 82 человека, так или иначе связанных с избирательными процессами.
После очередного убийства депутаты парламента заявили, что страна погрязла в насилии, но правительство по-прежнему не предпринимает ничего, чтобы повлиять на ситуацию.
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