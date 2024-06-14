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В затопленном карьере в Карпинске утонул 17-летний юноша
Фото: Оксана Екимова
В Карпинске утонул 17-летний юноша. Трагедия произошла на затопленном карьере. Тело подростка нашли на глубине 14 метров.
Пропал ребёнок в толще воды накануне днём, сообщила командир общественного поисково-спасательного отряда Краснотурьинска Оксана Екимова. С вечера 13 июня его поиски продолжались, и сегодня, 14 июня, тело подняли на поверхность.
По предварительной информации, 17-летний карпинец не умел плавать – он зашёл в воду и оступился, после чего начал тонуть.
Затопленный угольный карьер в Карпинске не имеет официального названия, местные жители называют его «Карпинским морем» из-за его огромной глубины и больших размеров (по площади поверхности сопоставим с площадью городской застройки Карпинска). До 2000 года в разрезе добывали уголь, по завершению разработки месторождения его начали затапливать, после полного заполнения водой (произошло это во второй половине 2010-х) максимальная глубина водоёма составляет 180 метров.
Пропал ребёнок в толще воды накануне днём, сообщила командир общественного поисково-спасательного отряда Краснотурьинска Оксана Екимова. С вечера 13 июня его поиски продолжались, и сегодня, 14 июня, тело подняли на поверхность.
По предварительной информации, 17-летний карпинец не умел плавать – он зашёл в воду и оступился, после чего начал тонуть.
Затопленный угольный карьер в Карпинске не имеет официального названия, местные жители называют его «Карпинским морем» из-за его огромной глубины и больших размеров (по площади поверхности сопоставим с площадью городской застройки Карпинска). До 2000 года в разрезе добывали уголь, по завершению разработки месторождения его начали затапливать, после полного заполнения водой (произошло это во второй половине 2010-х) максимальная глубина водоёма составляет 180 метров.
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