Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Женщина, которую спасатели вынесли из горящего дома в Кузино, умерла в больнице, об этом сообщает Е1 со ссылкой на родственников погибшей.По их словам, врачи больницы в Первоуральске не смогли спасти жизнь 63-летней Зои Морозовой. Точная причина смерти, однако, официально не озвучена.Таким образом, число жертв пожара в частном доме в Кузино достигло четырех человек – супруг Морозовой и двое её внучек (2017 и 2019 годов рождения) погибли сразу.