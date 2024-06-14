Возрастное ограничение 18+
Женщина, которую спасатели вынесли из горящего дома в Кузино, умерла в больнице
Фото: МЧС России по Свердловской области
Женщина, которую спасатели вынесли из горящего дома в Кузино, умерла в больнице, об этом сообщает Е1 со ссылкой на родственников погибшей.
По их словам, врачи больницы в Первоуральске не смогли спасти жизнь 63-летней Зои Морозовой. Точная причина смерти, однако, официально не озвучена.
Таким образом, число жертв пожара в частном доме в Кузино достигло четырех человек – супруг Морозовой и двое её внучек (2017 и 2019 годов рождения) погибли сразу.
По их словам, врачи больницы в Первоуральске не смогли спасти жизнь 63-летней Зои Морозовой. Точная причина смерти, однако, официально не озвучена.
Таким образом, число жертв пожара в частном доме в Кузино достигло четырех человек – супруг Морозовой и двое её внучек (2017 и 2019 годов рождения) погибли сразу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию