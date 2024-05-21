ГИБДД переименовали обратно в ГАИ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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ГИБДД в России переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ).Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников.«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название», - сказал Черников во вторник на заседании президиума общественного совета МВД РФ (цитата по РИА Новости).Официальный сайт ведомства на данный момент имеет адрес гибдд.рф. При этом на главной странице крупно написано Госавтоинспекция.Когда именно произошло переименование, в ведомстве не пояснили.