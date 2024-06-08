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Костюмированный сап-карнавал пройдет в Среднеуральске

13.15 Суббота, 15 июня 2024
Иллюстрация: Люди и Ветер | Среднеуральск
Костюмированный сап-карнавал пройдет в Среднеуральске 23 июня от спортивно-туристического клуба «Люди и Ветер». Участие в мероприятии бесплатное, однако для участия необходимо зарегистрироваться заранее.

Участники карнавала смогут принять участие в заплыве по акватории Исетского водохранилища, нарядившись в костюмы.

Если у тебя есть свой сап, бери его, если нет, то регистрируйся для участия по ссылке и получи доску на время заплыва. 30 штук предоставит соорганизатор акции клуб водных видов спорта «Люди и ветер». Также спортсмены проведут мастер-класс и соревнования на воде

— сообщают организаторы


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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