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Росреестр в Пермском крае планирует обследовать более шестисот пунктов государственной геодезической сети

15.08 Пятница, 14 июня 2024
В Управлении Росреестра по Пермскому краю начался полевой сезон. Это значит, что сотрудники приступили к обследованию пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сети (ГГС, ГНС и ГГрС). В мае уже обследовано 99 пунктов. Всего в 2024 году запланировано обследовать 626 пунктов.

Основой сети являются пункты ГГС, ГНС, ГГрС, которые представляют собой инженерную конструкцию, особым образом закрепляющую точку земной поверхности на местности (в грунте, на строении или другом искусственном сооружении) и являющуюся носителем координат, высот и результаты гравиметрических измерений. На месте пункта закладываются специальный центр, наземный (наружный) знак. Внешние границы пункта оформляются в виде канавы или вала.

Производство строительных работ, реконструкция, благоустройство, деятельность в сфере кадастра, инженерные изыскания в геодезии, геологии, маркшейдерии невозможны без использования координат и высот пунктов ГГС. Указанные пункты обеспечивают геодезические вычисления в единой системе координат при проведении землеустроительных работ отвода участков земель, установлении границ населенных пунктов, муниципальных образований, муниципальных районов, а также границы субъектов Российской Федерации.

Большинство пунктов были заложены в 50-70-х годах прошлого века. При этом с каждым годом их становится все меньше. Значительное количество пунктов повреждается либо уничтожается при выполнении строительных, ремонтных, сельскохозяйственных и иных работ.

«Часто это происходит потому, что многие граждане, представители юридических лиц или организаций не знают, как выглядит пункт ГГС. Если на вашем земельном участке стоит столб с маркировкой (номер, год и т.д.) - скорее всего это пункт ГГС. Управление Росреестра призывает землепользователей бережно относиться к имеющимся пунктам ГГС. Очень важно обеспечить сохранность и их надлежащее состояние», - отмечает начальник отдела геодезии и картографии Кирилл Молозин.

Пункты рассчитаны на использование в течение длительного времени и находятся под охраной государства, их повреждение и уничтожение недопустимо и влечет наложение административного штрафа.

За уничтожение, повреждение или снос пунктов ГГС предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с физических лиц, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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