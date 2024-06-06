На площади 1905 года установят фудтраки во время фестиваля «Жизнь на колесах»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На площади 1905 года в Екатеринбурге с 5 по 7 июля пройдет фестиваль «Жизнь на колесах». Организаторы запланировали установить 10 фудтраков, где будут представлены блюда различных кухонь мира.Посетители фестиваля смогут попробовать стритфуд русской, итальянской, немецкой, сербской, корейской, грузинской, армянской, мексиканской, американской и турецкой кухонь. Опытные повара из популярных екатеринбургских кафе и ресторанов, таких как Georgia Armenia, Bukowski grill, Custo, и гриль маркет «Точно Сочно», будут радовать посетителей своими кулинарными шедеврами.Кроме того, шеф-повара проведут для гостей фестиваля мастер-классы. Для маленьких посетителей будет организована детская площадка с разнообразными активностями.