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В Ирбите хотят переименовать центральную площадь Ленина
Скриншот: сайт Администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
В Ирбите появилась возможность изменения названия центральной площади Ленина.
В опросе, который проход на сайте администрации города, предложены три варианта: Екатерининская, Торговая и Оставить, как есть (имени В.И. Ленина).
По информации с сайта администрации, 13 июня началось голосование за новое название, и на данный момент лидирует вариант «Торговая» — 2942 голоса. На втором месте «Оставить, как есть (имени В.И. Ленина)» — 2930 голосов. У варианта «Екатерининская» 468 голосов.
В опросе, который проход на сайте администрации города, предложены три варианта: Екатерининская, Торговая и Оставить, как есть (имени В.И. Ленина).
По информации с сайта администрации, 13 июня началось голосование за новое название, и на данный момент лидирует вариант «Торговая» — 2942 голоса. На втором месте «Оставить, как есть (имени В.И. Ленина)» — 2930 голосов. У варианта «Екатерининская» 468 голосов.
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