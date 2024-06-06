В Ирбите хотят переименовать центральную площадь Ленина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Ирбите появилась возможность изменения названия центральной площади Ленина.В опросе, который проход на сайте администрации города, предложены три варианта: Екатерининская, Торговая и Оставить, как есть (имени В.И. Ленина).По информации с сайта администрации, 13 июня началось голосование за новое название, и на данный момент лидирует вариант «Торговая» — 2942 голоса. На втором месте «Оставить, как есть (имени В.И. Ленина)» — 2930 голосов. У варианта «Екатерининская» 468 голосов.