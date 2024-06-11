Невьянский городской суд приговорил убийцу к 17 годам лишения свободы

«В ходе конфликта у мужчины, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, возник умысел на убийство своих знакомых. С этой целью осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом нанес своему знакомому не менее 11 ударов в область головы и грудной клетки, отчего последний скончался на месте происшествия. Сразу после этого мужчина нанёс женщине не менее 4 ударов тем же ножом в область шеи и грудной клетки, отчего последняя упала на пол и потеряла сознание. Мужчина, полагая, что потерпевшие мертвы, скрылся с места происшествия, однако через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На 17 лет отправят в места лишения свободы уроженца Серовского района, который убил человека и угрожал убийством жене своей жертвы. Такое наказание вынес ему Невьянский городской суд.Душегубство подсудимый совершил 9 октября 2023 года. Он находился в гостях у семейной пары, проживающей в Невьянском районе. В какой-то момент между супругами и гостем (на фоне алкогольных возлияний, разумеется) вспыхнул конфликт. Дальнейшее в материалах дела описывается следующим образом.Судили рецидивиста по двум статьям Уголовного кодекса — за убийство и за покушение на убийство двух лиц. Свою вину подсудимый так и не признал. Но это не помогло ему избежать сурового наказания в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере трёх миллионов рублей.Стоит отметить, что убийца заметно старше своих жертв. На момент преступления его возраст перевалил за полвека в то время, как убитому им человеку было 37 лет, а едва не убитой им женщине 35 лет. Супружеская пара не раз становилась объектом агрессии своего более взрослого приятеля и, собственно, роковой конфликт вспыхнул на почве того, что женщина написала заявление в правоохранительные органы о том, что серовец нанёс её мужу телесные повреждения.