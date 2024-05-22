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На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
На губернатора ХМАО Наталью Комарову не возбуждали административное дело о дискредитации использования ВС РФ.
Сегодня в ряде СМИ и телеграм-каналов появилась информация о том, что на Комарову составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ.
В пресс-службе Нижневартовского городского суда опровергли данную информацию. Там заявили, что 13 июня будет рассматриваться жалоба на постановление должностного лица (сотрудника МВД), отказавшего в возбуждении против Комаровой дела по статье 20.3.3 КоАП.
Напомним, в прошлом году после фразы, которую Комарова произнесла на встрече с жителями Нижневартовска, один из общественников написал на нее заявление в полицию по статье о “дискредитации ВС”. Между тем в полиции отказались возбудить дело, после чего общественник подал заявление в суд с просьбой проверить законность отказа и провести лингвистическую экспертизу.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова в четверг объявила о своей отставке. Она заявила, что уходит на другую работу.
Сегодня в ряде СМИ и телеграм-каналов появилась информация о том, что на Комарову составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ.
В пресс-службе Нижневартовского городского суда опровергли данную информацию. Там заявили, что 13 июня будет рассматриваться жалоба на постановление должностного лица (сотрудника МВД), отказавшего в возбуждении против Комаровой дела по статье 20.3.3 КоАП.
Напомним, в прошлом году после фразы, которую Комарова произнесла на встрече с жителями Нижневартовска, один из общественников написал на нее заявление в полицию по статье о “дискредитации ВС”. Между тем в полиции отказались возбудить дело, после чего общественник подал заявление в суд с просьбой проверить законность отказа и провести лингвистическую экспертизу.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова в четверг объявила о своей отставке. Она заявила, что уходит на другую работу.
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