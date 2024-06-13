В результате ДТП в Свердловской области погиб водитель грузовой автомашины

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, 15 июня, на 4 км автодороги «с. Мезенское – г. Заречный» Белоярского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 49-летний водитель грузовой автомашины «Мерседес Бенц».По предварительной информации, мужчина, родившийся в 1975 году, съехал в кювет и врезался в дерево. Умер до приезда скорой медпомощи.Установлено, что погибший имел водительское удостоверение соответствующей категории и стаж вождения 33 года. В момент аварии грузовик был пустой.