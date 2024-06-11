За год почти тысяча человек стали постоянными донорами ОДКБ Екатеринбурга





– объяснила Вера Дьяненко. «Терапия злокачественных новообразований у детей отличается интенсивным применением высоких доз цитостатиков с последующим длительным дефицитом костномозгового кроветворения и активным применением компонентов крови, особенно тромбоконцентрата, заготовленного аппаратным методом. Поэтому наше отделение отличается большим объемом его заготовки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ровно год назад, 14 июня 2023 года, благотворительный фонд «Дети России» совместно с Областной детской клинической больницей Екатеринбурга запустил проект «Я – донор», участниками которого становились как студенты, так и сотрудники промышленных фирм и компаний, приходящие целыми коллективами.За год число постоянных доноров увеличилось с 744 до 954 человек. В этом году работу планируют продолжать, чтобы поддерживать доноров, пациентов и врачей, рассказали «Вечерним ведомостям» представители проекта.Компоненты, которые получают донорской крови, ежедневно получают маленькие пациенты Центра детской онкологии и гематологии, а также пациенткам Областного перинатального центра.По словам заведующей отделением трансфузиологии ОДКБ Верой Дьяченко, ежедневно приходят на сдачу тромбоцитов по 5-8 добровольцев. Однако для обеспечения потребностей стационара необходим запасом крови – около 20 литров разных групп – требуется 10-12 доноров в день. Необходимый объём донорской крови в больнице стараются поддерживать.