Ученые УрФУ разработали материал для быстровозводимой защиты на АЭС

Предоставлено пресс-службой УрФУ (на фото Олег Ташлыков (руководитель исследования) и Карем Махмуд (специалист из Египта) с образцами защитных кирпичей)





– пояснил профессор кафедры «Атомные станции и ВИЭ» УрФУ Олег Ташлыков. «Вполне реальная и частая ситуация – в каком-либо помещении на АЭС идет ремонт, в котором находится оборудование с высокорадиоактивными веществами. Чтобы защитить людей от излучения, можно возвести вокруг источника радиации стенку из разработанных нами кирпичей. В отличие от других материалов, например, бетонных блоков, наши кирпичи легкие, их можно переносить вручную, также они прекрасно подойдут для создания ограждений любой конфигурации и любого размера, в том числе в помещениях с нестандартной планировкой. А затем, после завершения ремонтных работ на АЭС конструкцию можно быстро разобрать. Если во время проведения ремонтных работ на кирпичи не попали радиоактивные загрязнения, например вода, то их можно использовать снова»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ученые Уральского федерального университета создали кирпичи из красной вьетнамской глины и металлических отходов уральских предприятий, которые обладают высокой устойчивостью к радиации. Предполагается, что их можно использовать для быстровозводимой защиты на АЭС при ремонте и других работах.В разработке участвовали аспирант из Вьетнама и специалист из Управления по ядерным материалам Египта.По его словам, металлические отходы мелкой фракции обладают хорошими экранирующими свойствами – способностью способностью блокировать проникновение радиационного излучения, а глина выполняет роль связующего звена и имеет устойчивость к высоким температурам.Ещё одно достоинство разработанного материала в его низкой стоимости, поскольку глина – это один из наиболее распространённых и дешёвых природных минералов. Хоть для исследования использовалась вьетнамская глина, уральский глинистый материал тоже подойдёт. Достать отходы металлургических предприятий тоже несложно, так как их всегда много. Кроме этого, такой состав кирпичей позволяет использовать их повторно.