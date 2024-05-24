Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет.Близкие актрисы написали в соцсетях, что Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни.Много лет актриса боролась с онкологическим заболеванием.О месте и времени прощания близкие пообещали сообщить позже.