Знаком «Почётный донор России» награждены 85 уральцев

По данным информационного портала Свердловской области, звание «Почётный донор России» носят на сегодняшний день около 33 тысяч свердловчан. Благодаря им свердловская Служба крови обеспечивает гемотрансфузионными средами регион с численностью жителей свыше 4 миллионов человек и входит в число лидеров по количеству заготавливаемой крови в стране. За день в ходе массовых акций в городах региона кровь сдали более 400 добровольцев. В их числе известный артист, сценарист, «уральский пельмень» Андрей Рожков.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора. В связи с этой датой в населённых пунктах Свердловской области вручали почётный знак людям, наиболее охотно делящимся своей кровью с нуждающимися.Знак «Почётный донор России» получили 85 человек из городов и сёл Свердловской области. Больше всего среди них екатеринбуржцев — 45 человек. Вместе со значками им вручили и соответствующие удостоверения. Такой награды удостаиваются люди, безвозмездно сдавшие кровь 40 и более раз либо плазму крови 60 и более раз.К слову, в этом году поменялся дизайн значка «Почётный донор России». Сейчас он выглядит как миниатюрный «орден» на планке. На основной части значка —на «кругляшке» — изображено сочетание двух капель крови на ладони, символизирующих взаимодействие донора и реципиента. На плашке, к которой кольцом крепится «кругляш», размещена эмблема Минздрава России.