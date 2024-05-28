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Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Верховный суд России внёс в Госдуму законопроект о переводе уголовных дел по статье о клевете из частного в частно-публичное обвинение.
Новый законопроект, в случае его принятия, может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы.
Законопроект предполагает два изменения.
Первое касается примирения в суде. По словам юристов, несовершенство нынешнего порядка позволяет оказывать давление на жертву клеветы, чтобы прекратить уголовное дело.
Сейчас, при частном порядке, неявка пострадавшей жертвы в суд без уважительной причины «влечет прекращение уголовного дела по реабилитирующему основанию». То есть потерпевшего, например, могут запугать, он не придет в суд, и уголовное дело будет прекращено.
Этот порядок предлагается изменить. «…Изменится порядок прекращения таких уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим, при котором соответствующее решение будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом», - говорится в пояснении к документу.
Адвокат группы Эквити Екатерина Кувалдина прокомментировала нашему изданию инициативу Верховного суда. «Законопроект исключает "простую" клевету (то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) из списка преступлений частного обвинения и включает это преступление в список статей частно-публичного обвинения, то есть при возбуждении уголовного дела за клевету примириться с потерпевшим и прекратить уголовное дело уже не получится. Это что касается "простой клеветы", то есть только по части 1 статьи 128.1 УК РФ», – говорит адвокат Екатерина Кувалдина.
Второй момент касается бремени доказывания. Сейчас, при частном порядке, бремя доказывания лежит на жертве, пострадавшей от клеветы.
«Дела частного обвинения возбуждаются по заявлению потерпевшего, которое подается прямо в суд. Суд возбуждает дело, и потерпевший в суде поддерживает обвинение. То есть, как указано в пояснении к законопроекту, бремя доказывания возложено на гражданина. А дела частно-публичного обвинения только возбуждаются по заявлению потерпевшего, а дальше расследуются в общем порядке, органами дознания. В этом принципиальная разница», - пояснил нашему изданию глава адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский.
Верховный суд предлагает возложить бремя доказывания на силовиков. «…Основное бремя доказывания по уголовным делам о клевете без квалифицирующих обстоятельств возлагается на правоохранительные органы, что позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы в ходе обязательного предварительного расследования, исключить судебное рассмотрение дел, по которым отсутствует подтверждение наличия события и состава соответствующего преступления», - говорится в пояснении.
Авторы инициативы считают, что предлагаемая законодательная новелла «будет способствовать укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышению уровня уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы».
В документе приводится статистика по делам о клевете. Так, за клевету (без отягчающих обстоятельств) в 2023 году было осуждено 24 человека, за квалифицированные виды этого преступления - 41 человек. В связи с примирением с потерпевшим прекращены уголовные дела о клевете в отношении 89 лиц.
Оправдано 239 человек, обвинявшихся в совершении данного преступления.
Новый законопроект, в случае его принятия, может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы.
Законопроект предполагает два изменения.
Первое касается примирения в суде. По словам юристов, несовершенство нынешнего порядка позволяет оказывать давление на жертву клеветы, чтобы прекратить уголовное дело.
Сейчас, при частном порядке, неявка пострадавшей жертвы в суд без уважительной причины «влечет прекращение уголовного дела по реабилитирующему основанию». То есть потерпевшего, например, могут запугать, он не придет в суд, и уголовное дело будет прекращено.
Этот порядок предлагается изменить. «…Изменится порядок прекращения таких уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим, при котором соответствующее решение будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом», - говорится в пояснении к документу.
Адвокат группы Эквити Екатерина Кувалдина прокомментировала нашему изданию инициативу Верховного суда. «Законопроект исключает "простую" клевету (то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) из списка преступлений частного обвинения и включает это преступление в список статей частно-публичного обвинения, то есть при возбуждении уголовного дела за клевету примириться с потерпевшим и прекратить уголовное дело уже не получится. Это что касается "простой клеветы", то есть только по части 1 статьи 128.1 УК РФ», – говорит адвокат Екатерина Кувалдина.
Второй момент касается бремени доказывания. Сейчас, при частном порядке, бремя доказывания лежит на жертве, пострадавшей от клеветы.
«Дела частного обвинения возбуждаются по заявлению потерпевшего, которое подается прямо в суд. Суд возбуждает дело, и потерпевший в суде поддерживает обвинение. То есть, как указано в пояснении к законопроекту, бремя доказывания возложено на гражданина. А дела частно-публичного обвинения только возбуждаются по заявлению потерпевшего, а дальше расследуются в общем порядке, органами дознания. В этом принципиальная разница», - пояснил нашему изданию глава адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский.
Верховный суд предлагает возложить бремя доказывания на силовиков. «…Основное бремя доказывания по уголовным делам о клевете без квалифицирующих обстоятельств возлагается на правоохранительные органы, что позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы в ходе обязательного предварительного расследования, исключить судебное рассмотрение дел, по которым отсутствует подтверждение наличия события и состава соответствующего преступления», - говорится в пояснении.
Авторы инициативы считают, что предлагаемая законодательная новелла «будет способствовать укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышению уровня уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы».
В документе приводится статистика по делам о клевете. Так, за клевету (без отягчающих обстоятельств) в 2023 году было осуждено 24 человека, за квалифицированные виды этого преступления - 41 человек. В связи с примирением с потерпевшим прекращены уголовные дела о клевете в отношении 89 лиц.
Оправдано 239 человек, обвинявшихся в совершении данного преступления.
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