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The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС

12.39 Среда, 29 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Директор службы внешней разведки Израиля Йоси Коэн «лично преследовал» и, предположительно, угрожал прокурору международного уголовного суда Фату Бенсуде, чтобы не допустить расследования преступлений на территории Палестины. Об этом в большом расследовании пишет британская газета The Guardian со ссылкой на многочисленные источники.

Главное из расследования издания

По данным издания, директор Моссада Йоси Коэн «лично участвовал в секретном заговоре с целью оказать давление на Фату Бенсуду, чтобы она прекратила расследование в отношении Палестины».

Фату Бенсуда начала предварительное расследование по ситуации в секторе Газа еще в 2015 году. Это решение «вызвало гнев Израиля, который опасался, что его граждане могут быть привлечены к ответственности за участие в операциях на палестинских территориях», пишет издание.

Вскоре после начала предварительного расследования Бенсуда и ее старшие прокуроры начали получать предупреждения о том, что израильская разведка проявляет большой интерес к их работе, отмечает газета. Координировать «межведомственные усилия против МУС» начал Йоси Коэн, который с 2013 по 2016 год был главой Совета нацбезопасности.

Первое общение Коэна с Бенсудой якобы произошло на Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году, «когда директор Моссада в короткой беседе представился прокурору». «После этой встречи Коэн впоследствии "устроил засаду" на Бенсуду в странном эпизоде в номере отеля на Манхэттене», - пишет газета.

По данным издания, Бенсуда была в Нью-Йорке с официальным визитом в 2018 году и встречалась в отеле с экс-главой Республики Конго Жозефом Кабилой (они обсуждали расследование МУС предполагаемых преступлений в Конго). «Однако эта встреча, похоже, была подстроена. По словам трех источников, знакомых с ходом встречи, в определенный момент, после того как сотрудников Бенсуды попросили покинуть комнату, вошел Коэн. По их словам, неожиданное появление вызвало тревогу у Бенсуды и группы чиновников МУС, сопровождавших ее», - пишет издание. Что именно произошло в отеле, газета не сообщает.

После этой встречи в Нью-Йорке Коэн «неоднократно звонил главному прокурору и добивался встречи с ней». «На каком-то этапе Бенсуда спросила Коэна, как он получил ее номер телефона, на что тот ответил: "Вы забыли, чем я зарабатываю на жизнь?"», - говорят источники газеты.

Первоначально, как утверждают источники издания, глава разведки «пытался построить отношения» с прокурором, «пытаясь очаровать ее», и играл в «хорошего полицейского». Однако со временем тон общения изменился, появилась тактика, похожая на «угрозы и манипуляции».

Сообщается, что Коэн на встречах с прокурором якобы «поднимал вопросы о ее безопасности и безопасности ее семьи таким образом, что это заставило ее поверить в то, что он ей угрожает». Так, глава разведки якобы показывал прокурору фотографии ее мужа, которые были тайно сделаны в Лондоне. «Моссад также проявил большой интерес к членам семьи Бенсуды и получил расшифровки секретных записей ее мужа», - пишет газета.

Другие источники издания говорят, что прокурора предупредили о том, что «решение о начале полноценного расследования нанесет ущерб ее карьере».

Фату Бенсуда завершила свой девятилетний срок работы в МУС в 2021 году, оставив расследование своему преемнику Хану. «Это расследование, начатое в 2021 году, достигло кульминации на прошлой неделе, когда преемник Бенсуды Карим Хан объявил, что добивается ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», - пишет газета.

Один из источников издания утверждает, что глава разведки Коэн действовал в отношении бывшего прокурора МУС «как неофициальный посланник Нетаньяху».

Добавим, что главные персонажи расследования, в том числе прокурор, не дали журналистам комментариев. «Коэн не ответил на просьбу о комментариях. Бенсуда отказалась от комментариев <...> Кабила не ответил на просьбу о комментариях», - пишет газета.

К слову, источники газеты предполагают, что экс-глава Конго Кабила «сыграл важную вспомогательную роль в заговоре Моссада против Бенсуды».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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