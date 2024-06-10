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Грозы и сильный ветер ожидаются на выходных в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» прогнозируют на ближайшие выходные в Свердловской области помимо тридцатиградусной жары, которая не спешит никуда уходить, грозы и сильный ветер с порывами.
В субботу, 15 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +17…+22°C. Днём +31…+36°C, на крайнем севере до +26°C. Ветер 2-7 м/сек, при грозе порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +20…+22°C, днём +33…+35°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 16 июня, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +17…+22°C, на крайнем севере до +12°C. Днём +28…+33°C, на севере до +23°C, на крайнем севере до +18°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +20…+22°C, +30…+32°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 15 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +17…+22°C. Днём +31…+36°C, на крайнем севере до +26°C. Ветер 2-7 м/сек, при грозе порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +20…+22°C, днём +33…+35°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 16 июня, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +17…+22°C, на крайнем севере до +12°C. Днём +28…+33°C, на севере до +23°C, на крайнем севере до +18°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +20…+22°C, +30…+32°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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