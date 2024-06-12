Осуждённым за нападение на мать с дочерью на Сортировке в Екатеринбурге ужесточили наказание

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге молодым людям, которые в феврале 2022 года на Сортировке избили женщину и её дочь, после доводов апелляционного представления прокурора ужесточили наказания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 11 февраля. Несовершеннолетние на тот момент хулиганы 2004 и 2005 годов рождения в автобусе без какого-либо повода стали оскорблять девушку. Один из ныне осуждённых в какой-то момент ударил потерпевшую по голове и колену. Тогда девушка позвонила своей маме, чтобы попросить встретить её по дороге домой, что она сделала, вероятно, не зря, так как хулиганы вышли за ней следом на остановке, где толкнули её на землю и стали избивать. Подоспевшая на помощь мать стала заступаться за дочь, и тогда парни направили всю свою агрессию на неё.В апреле 2023 года Железнодорожный районный суд признал молодых людей виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и назначил парню, 2004 года рождения, 3 лет лишения свободы, а его товарищу, 2005 года рождения, – 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Обоих отправили в исправительную колонию общего режима.Однако после получения приговора и его изучения государственным обвинителем было принесено апелляционное представление, рассказали в свердловской прокуратуре.Свердловский областной суд согласился с доводами и, отменив решение Железнодорожного суда, вынес новый, переквалифицировав действия осужденного, 2005 г.р., с ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), на пп. «б», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и в отношении лица, выполнявшего общественный долг).В результате старшему осуждённому, 2004 года рождения, назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы, а младшему, 2005 года рождения, – 4 года 3 месяцев 10 дней. Отбывать наказания оба парня продолжат в исправительной колонии общего режима.