Два состава из екатеринбургского метрополитена отправили на «прокачку»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Два старых состава, долгое время перевозивших пассажиров екатеринбургского метрополитена, отправили на переделку. После серьёзной «прокачки» их вернут в эксплуатацию.Составы, о которых идёт речь, ездили между подземными станциями со дня открытия екатеринбургского метрополитена. Со временем они обветшали и перестали отвечать современным требованиям, и были законсервированы.В начале 2024 года стали появляться сообщения, что старые составы модернизируют и снова пустят обслуживать пассажиров. Была озвучена и сумма, которую метрополитен готов потратить на их капремонт и переделку — более 516 миллионов рублей. Сегодня же появились сообщения о том, что подрядчик нашёлся и составы отправлены на обновление.В вагонах заменят практически всё, оставив только сами металлические «коробки» на колёсах. Замене подлежат стёкла и резиновые их держатели, а внутри установят новые сидения и поручни. Появятся и специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями. Ремонту и модернизации подлежат и кабины машинистов.