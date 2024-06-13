Конопля на реконструируемой улице Рощинской в Екатеринбурге разрослась до впечатляющих масштабов

Глядя на эти фото, первый вопрос, который у меня возник — а не выращивает ли кто-то целенаправленно?

— сказал Никита Соловьёв.

Чтобы точно понять, есть ли там каннабиноиды или нет, необходимо провести исследование. Но если отталкиваться от опыта, то эта конопля может быть репродукцией той, которую пропололи — и в таком случае вероятность, что в ней содержится ТГК в концентрациях, представляющих интерес наркоманам, гораздо выше,