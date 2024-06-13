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Конопля на реконструируемой улице Рощинской в Екатеринбурге разрослась до впечатляющих масштабов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Конопля, на которую в начале прошлой недели обратили внимание читатели «Вечерних ведомостей», распространилась на ещё большую территории, чем казалось изначально.
Напомним, 6 июня жители Левобережного Уктуса сообщили, что после публикации «Вечерних ведомостей» новые газоны пропололи, удалив оттуда потенциально интересное для наркопотребителей растение. Однако позже другой читатель «Вечерних ведомостей» рассказал, что газоны пропололи плохо, и конопля снова стала активно расти. Корреспондент «Вечерних ведомостей» решил выехать на место, чтобы убедиться в этом, но перед ним предстала куда более масштабная картина — в плодородной земле, которую выполняющий реконструкцию улицы подрядчик привёз для обустройства газонов, росла целая плантация конопли, многие растения при этом уже были взрослыми.
Соучредитель компании «Рустехкон», занимающейся промышленным выращиванием конопли, Никита Соловьёв, когда «Вечерние ведомости» снова попросили его прокомментировать происходящее, был удивлён новым фотографиям с Рощинской.
Эксперт считает, что в этих растениях с большей вероятностью может содержаться тетрагидроканнабинол:
Ранее, к слову, на склад компании Соловьёва врывались силовики после анонимного доноса о якобы хранении наркотиков (информация о содержании ТГК в технической конопле после проверки не подтвердилась).
Напомним, улицу Рощинскую реконструируют с 2022 года по заказу МКУ «Городское благоустройство». Подрядчиком выступает компания «ПромСтройДекор». Где эта компания заказывает грунт для газонов, неизвестно — по телефону, указанному в качестве контактного на информационном щите, в «ПромСтройДекоре» не ответили.
Отметим, что за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена административная (статья 10.5.1 КоАП) и уголовная (статья 231 УК) ответственность. В пресс-группе УВМД по Екатеринбургу сначала пообещали дать комментарий по поводу ситуации с коноплёй на Рощинской, но затем стали игнорировать вопросы корреспондента «Вечерних ведомостей», так и не дав какого-либо ответа.
Напомним, 6 июня жители Левобережного Уктуса сообщили, что после публикации «Вечерних ведомостей» новые газоны пропололи, удалив оттуда потенциально интересное для наркопотребителей растение. Однако позже другой читатель «Вечерних ведомостей» рассказал, что газоны пропололи плохо, и конопля снова стала активно расти. Корреспондент «Вечерних ведомостей» решил выехать на место, чтобы убедиться в этом, но перед ним предстала куда более масштабная картина — в плодородной земле, которую выполняющий реконструкцию улицы подрядчик привёз для обустройства газонов, росла целая плантация конопли, многие растения при этом уже были взрослыми.
Соучредитель компании «Рустехкон», занимающейся промышленным выращиванием конопли, Никита Соловьёв, когда «Вечерние ведомости» снова попросили его прокомментировать происходящее, был удивлён новым фотографиям с Рощинской.
Глядя на эти фото, первый вопрос, который у меня возник — а не выращивает ли кто-то целенаправленно?
— сказал Соловьёв.
Эксперт считает, что в этих растениях с большей вероятностью может содержаться тетрагидроканнабинол:
Чтобы точно понять, есть ли там каннабиноиды или нет, необходимо провести исследование. Но если отталкиваться от опыта, то эта конопля может быть репродукцией той, которую пропололи — и в таком случае вероятность, что в ней содержится ТГК в концентрациях, представляющих интерес наркоманам, гораздо выше,
— сказал Никита Соловьёв.
Ранее, к слову, на склад компании Соловьёва врывались силовики после анонимного доноса о якобы хранении наркотиков (информация о содержании ТГК в технической конопле после проверки не подтвердилась).
Напомним, улицу Рощинскую реконструируют с 2022 года по заказу МКУ «Городское благоустройство». Подрядчиком выступает компания «ПромСтройДекор». Где эта компания заказывает грунт для газонов, неизвестно — по телефону, указанному в качестве контактного на информационном щите, в «ПромСтройДекоре» не ответили.
Отметим, что за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена административная (статья 10.5.1 КоАП) и уголовная (статья 231 УК) ответственность. В пресс-группе УВМД по Екатеринбургу сначала пообещали дать комментарий по поводу ситуации с коноплёй на Рощинской, но затем стали игнорировать вопросы корреспондента «Вечерних ведомостей», так и не дав какого-либо ответа.
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