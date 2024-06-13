Возрастное ограничение 18+
После доноса Екатерины Мизулиной перенесли рэп концерт в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатерина Мизулина написала, что обратилась в МВД с просьбой провести проверку артиста Slimus, а потом отредактировала пост и добавила, что обратилась ещё и в Генпрокуратуру.
Рэпер Slimus перенес свой концерт в Екатеринбурге после требования полиции за день до концерта провести лингвистическую экспертизу песен, которые он собирался исполнить на выступлении в «Фабрике» в субботу, 15 июня.
Певец заявил, что это потребует времени, поэтому концерт был перенесен на начало июля.
Екатерина Мизулина утверждает, что в треках Slimus содержится пропаганда наркотиков, оскорбление чувств верующих и дискредитация армии.
Рэпер Slimus перенес свой концерт в Екатеринбурге после требования полиции за день до концерта провести лингвистическую экспертизу песен, которые он собирался исполнить на выступлении в «Фабрике» в субботу, 15 июня.
Певец заявил, что это потребует времени, поэтому концерт был перенесен на начало июля.
Екатерина Мизулина утверждает, что в треках Slimus содержится пропаганда наркотиков, оскорбление чувств верующих и дискредитация армии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию