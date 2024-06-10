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Полицейские Новоуральска записали групповое видеообращение к своему начальнику с просьбой не уходить
Скрин из видео: телеграм-канал «Чукеев»
Руководители подразделений МВД по Новоуральску и посёлка Уральский – службы уголовного розыска, ОЭБиПК, следствия, дознания, участковых и ПДН – записали видеообращение с просьбой отозвать рапорт об увольнении у своего начальника – подполковника Дениса Нехая.
Видеоролик с просьбой не уходить в своём-телеграм канале выложил член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. В видеообращение полицейские положительно характеризуют Нехая и просят его отменить своё решение об уходе с поста. С чем связано заявление Нехая, неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рекомендовали за комментариями обратиться в пресс-службу управления по Новоуральску и Уральскому, но дозвониться туда нашему корреспонденту не удалось.
Денис Нехай возглавил управление МВД по ЗАТО Новоуральску и Уральскому менее года назад – в июле 2023 года. Его предшественник на этому посту, Максим Метелица, был переведён на должность начальника УМВД по Екатеринбургу. Нехай, родившийся в 1982 году в Казахстане, также долгие годы работал в Екатеринбурге – в уголовном розыске в отделах полиции в Верх-Исетском и Чкаловском районах.
Отметим, что на прошлой неделе прогремели две громкие истории, связанные с сотрудниками ГИБДД в Новоуральске – в одном случае в паблике «Типичный Новоуральск» утверждалось, что сотрудники ДПС якобы докопались до спокойно шедшего по тротуару пенсионера и вылили его пиво, во втором полицейские наехали на двух детей, катавшихся по городу на питбайке – этим инцидентом даже заинтересовался глава СКР Бастрыкин.
Видеоролик с просьбой не уходить в своём-телеграм канале выложил член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. В видеообращение полицейские положительно характеризуют Нехая и просят его отменить своё решение об уходе с поста. С чем связано заявление Нехая, неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рекомендовали за комментариями обратиться в пресс-службу управления по Новоуральску и Уральскому, но дозвониться туда нашему корреспонденту не удалось.
Денис Нехай возглавил управление МВД по ЗАТО Новоуральску и Уральскому менее года назад – в июле 2023 года. Его предшественник на этому посту, Максим Метелица, был переведён на должность начальника УМВД по Екатеринбургу. Нехай, родившийся в 1982 году в Казахстане, также долгие годы работал в Екатеринбурге – в уголовном розыске в отделах полиции в Верх-Исетском и Чкаловском районах.
Отметим, что на прошлой неделе прогремели две громкие истории, связанные с сотрудниками ГИБДД в Новоуральске – в одном случае в паблике «Типичный Новоуральск» утверждалось, что сотрудники ДПС якобы докопались до спокойно шедшего по тротуару пенсионера и вылили его пиво, во втором полицейские наехали на двух детей, катавшихся по городу на питбайке – этим инцидентом даже заинтересовался глава СКР Бастрыкин.
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