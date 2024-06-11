Небезопасный манёвр привел к гибели мотоциклиста и велосипедиста в Белоярском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером на 42-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» в Белоярском районе произошла авария с участием велосипедиста и мотоциклиста. В результате оба погибли. В аварии выжила только пассажирка байкера.По предварительным данным, велосипедист, мужчина 1957 года рождения, оказался недостаточно внимательным и при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, 1998 года рождения. В результате в ДТП оба мужчины погибли, а пассажирка байкера, девушка 2002 года рождения, с травмой головы и ушибами попала в ГКБ №36 Екатеринбурга, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Известно, что мотоциклист и девушка, ехавшая с ним, были в мотошлемах.