Без света в Свердловской области остаются еще 8 населенных пунктов

16:52 | 26.05.2020

Фото: kaliningrad.bezformata.ru

На Среднем Урале без электричества из-за вчерашнего урагана остаются еще восемь населенных пунктов. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.



Так, без света остаются жители Верхней Пышмы, Асбеста, Каменск-Уральского, Арамиля, Богдановича, Артемовского, Сысерти и Алапаевска. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 33 бригады энергетиков, 94 человека и 25 единиц техники.



Напомним, что вчера, 25 мая, после сильного урагана произошли аварийные отключения электричества в 23 муниципалитетах региона. Без света осталось более 135 тысяч местных жителей. В результате урагана погибли четыре человека.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»