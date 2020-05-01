Шестую Уральскую биеннале в Екатеринбурге посвятят выходу из карантина

18:46 | 21.05.2020

Фото: agenda-u.org

Шестая Уральская индустриальная биеннале современного искусства будет посвящена выходу из карантина по коронавирусу, об этом заявила комиссар и художественный руководитель выставки Алиса Прудникова.



Тема выставки 2021 года: «Время обнимать и уклоняться от объятий». В своих работах художники попытаются осмыслить аспекты того, что переживает тело при взаимодействии с другими людьми.



По мнению организаторов, эта тема была актуальна и без карантина и будет также актуальна через год. В широком смысле уклонение от объятий – это то, что общество переживает в последние годы в разных сферах.



Напомним, темой пятой Уральской индустриальной биеннале было «Бессмертие».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»