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16:25 | 21.05.2020
Компания миллиардера Пумпянского взялась за автобусы Екатеринбурга
По данным информационного агентства, решающее совещание о начале в Екатеринбурге концессионной транспортной реформы прошло в конце апреля этого года под руководством первого заместителя свердловского губернатора Алексея Орлова. Участвовали в совещании первый вице-президент «Синары» Евгений Гриценко, генеральный директор компании Михаил Ходоровский, профильные областные министры и первый вице-мэр Александр Ковальчик.
Источник ЕАН сообщает, что инициатором создания нового перевозчика стала именно «Синара». Для начала планируется запустить почти 60 больших автобусов, работающих на газу. Так, структуре Пумпянского могут отдать несколько автобусных маршрутов (№ 5, 19 и 61). Областные власти порекомендовали городской администрации перенести конкурсы по этим маршрутам на более поздний срок, видимо, чтобы эти направления не забрали другие перевозчики.
– Мэрия говорила, что сделать это будет непросто, но «область» ультимативно потребовала в таком случае вывести часть контрактов в отдельный лот и организовать конкурсные процедуры сроком контракта 3 месяца. Очевидно, под новый проект, – сообщил источник ЕАН.
Подробной информации о сути проекта по нет. Однако известно, что работать новая схема будет по «брутто-контрактам». На ее организацию в 2020-2021 годах планируется выделить из областного бюджета порядка 180 миллионов рублей.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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