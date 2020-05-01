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16:04 | 18.05.2020

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против организаторов игрового зала, стилизованного под «биткоин-клуб»

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр (ч.1 ст.171.2 УК РФ), расследованием занимаются сотрудники Железнодорожного следственного отдела по г. Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области. Речь идет об игровом зале, ликвидированном в мае 2019 года оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых структурах.

Игровой зал был расположен в нежилом помещении в доме №1 в Невьянском переулке около Северного автовокзала и был замаскированн под биткоин-клуб. Заведение выявил координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Зал открылся 29 мая, а уже на следующий день туда нагрянули оперативники, которыми было изъято 10 единиц игрового оборудования. Впоследствии оно было отправлено на экспертизу, а оперуполномоченными проведен ряд мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы, что и позволило добиться возбуждения дела.

© «Вечерние ведомости»

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