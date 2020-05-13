В Верхней Пышме вынесли приговор мужчине, обвиняемому в покушении на дачу взятки полицейскому

18:19 | 13.05.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Верхней Пышме в силу вступил приговор в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



В ноябре 2019 года мужчину доставили в пункт полиции для решения вопроса о привлечении его к ответственности за правонарушение. Мужчина решил подкупить полицейского и предложил ему взятку в размере 12 тысяч рублей. Сотрудник деньги брать не стал и рассказал о случившемся в дежурную часть.



Подсудимому назначили 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»