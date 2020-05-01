Более 20 млрд рублей уральские таможни перечислили в федеральный бюджет

11:46 | 8.05.2020

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Более 20 млрд рублей перечислили таможни Урала в федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



С начала года таможенники оформили 58 тысяч товарных партий общей стоимостью 4,2 млрд долларов. Доля экспортных поставок составила 71 %. Основной объем таможенных платежей пришёлся на импорт – за ввоз 575 тысяч тонн различных товаров предприниматели уплатили таможенных пошлин и сборов на 19,7 млрд. рублей.



«Перечисление таможенных платежей – это показатель качества администрирования таможенными органами внешней торговли. Несмотря на влияние на внешнеэкономическую деятельность региона ограничительных мер, применяемых разными странами в борьбе с COVID-19, все таможни региона выполняют плановое задание», – отметил первый заместитель начальника Уральского таможенного управления Алексей Фролов.



Уральская электронная таможня перечислила в федеральный бюджет 18,5 млрд рублей. Таможни фактического контроля – Екатеринбургская, Кольцовская имени В.А. Сорокина, Тюменская, Челябинская – около 1,7 млрд рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»