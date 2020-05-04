В Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика

23:26 | 5.05.2020

Фото: Е1

В Свердловской области на Пермском тракте произошло ДТП с участием «Нивы» и грузового автомобиля.



В региональном отделении пропаганды ГИБДД, рассказали, что на месте аварии работают инспекторы, а также две бригады «скорой» и МЧС.



Авария случилась по вине водителя «Нивы», он не соблюдал дистанцию, выехал на встречку и врезался в грузовик. Мужчина пострадал, но от госпитализации отказался.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»