Платное обследование на коронавирус вновь стали проводить в Екатеринбурге

16:04 | 5.05.2020

Фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге лаборатория «Хеликс» возобновила платное тестирование на COVID-19, однако теперь стоимость обследования будет дороже.



Ранее анализ стоит 600 рублей, а взятие биоматериала 180. Теперь, чтобы пройти тест, придется заплатить 900 рублей за анализ и 300 рублей за взятие биоматериала. Также можно заказать вызов курьера для взятия биоматериала, но в этом случае стоимость исследования составит 1900 рублей. Кроме того, теперь вместо двух дней, результат придется ждать три дня.



Пройти тест по-прежнему могут только те уральцы, у которых нет симптомов заболевания, и которые в ближайшее время не были в странах со сложной эпидемиологической обстановкой.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»